- Coronavirus a reușit sa bage panica și in vedetele noastre. Radu Valcan a plecat in Republica Dominicana pentru filmarile noului sezon din "Insula Iubirii", iar Adela a ramas singura cu copiii, in plina epidemie! Oare cum se descurca blondina?

- In plina epidemie de coronavirus, un primar din Maramureș vrea sa fie alaturi de diaspora și sa trimita doua autocare in Italia pentru a-i aduce in țara pe romanii care au ramas in strada, dupa ce mai multe hoteluri in care munceau s-au inchis.

- Deputatul social-democrat botoșanean Razvan Rotaru, prezent la votul din Plenul reunit al Parlamentului pentru votul de investitura al guvernului Cițu considera ca PNL prin retragerea premierului desemnat adancește haosul și nesiguranța care au pus stapanire pe Romania in guvernarea liberala.

- In plina criza epidemica de COVID-19, in timp ce numarul de imbolnaviri crește la nivelul Bucureștiului, directorul medical al Spitalului Univeristar vrea sa deschida o secție și un laborator de boli infecțioase chiar in mijlocul Maternitații. Autoritațile au fost sesizate, dar inca nu se știe ce masuri…

- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cantareața are o familie minunata, formata dintr-un soț iubitor și doi copii superbi. Vedeta a luat in serios pandemia de coronavirus și a luat deja cateva masuri de precauție.

- Alte 56 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 19.576, din care 64 de decese. Cazurile noi au fost semnalate in sapte judete, cele mai multe - 28 - fiind in Suceava, potrivit news.ro.Citește și: Avocatul…

- Lumea intreaga a intrat in epidemie de coronavirus. Virusul ucigas a cuprins atat Europa, cat si tarile care din afara Uniunii Europene. La nivel mondial 83.560 de persoane au fost infectate cu Covid-19, iar 2.813 persoane au murit in 50 de tari.

- O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a crescut prețul la maști sanitare in contextul in care China se confrunta cu epidemie majora cu un nou coronavirus, au anunțat autoritațile municipale, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Farmacia…