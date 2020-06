Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Partidului Democrat din Congresul SUA au anuntat luni un proiect legislativ pentru o reforma ampla a politiei, in timp ce lumea se aduna la priveghiul lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de politistii din Minneapolis, transmite dpa. Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit in 25…

- Alesi democrati din Congresul american urmau sa prezinte luni un set de masuri in cadrul luptei impotriva violentelor politistilor si a discriminarilor rasiale din Statele Unite, in urma protestelor declansate de moartea lui George Floyd, un afroamerican asfixiat pana la moarte de catre un politist…

- Fostul presedinte american, Barack Obama, ii aduce un omagiu lui George Floyd intr-un editorial, in care indeamna la schimbare, subliniind importanta votului local intr-o tara cuprinsa de tulburari civice. „Acest lucru ar trebui sa nu fie normal in America in 2020. Acest lucru nu poate fi normal”, denunta…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Descoperire…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie…

- Grupul de hackeri Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis. Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie din Statele…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…

- Doi barbați din județul Cluj au fost reținuți ieri, fiind acuzați de proxenetism. In plina pandemie, cei doi au scos la produs doua femei de 47 și 23 de ani din Ciceu Mihaiești. Cei doi barbați sunt din localitatea clujeana Cașeiu și au fost reținuți pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. Totul…