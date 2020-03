În plină CRIZĂ politică și pe coronavirus, 10.000 de firme cer MĂSURI URGENTE de la Guvern Coronavirusul ar putea avea efecte dezastruoase pentru economie. Asta spun toți specialiștii. Peste 10.000 de firme din Romania au semnat o petitie ce vine cu 22 de masuri si recomandari pentru autoritatile statului astfel incat firmele si angajatii sa treaca cu bine peste actuala perioada de criza, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Citește și: NIMENI nu se aștepta! Afacerea al carei profit BUBUIE mulțumita coronavirusului Printre masurile propuse se numara ajutoare de stat pentru taxele salariale, scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor la ANAF, amanarea platii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

