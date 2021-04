Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.012.373 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), transmite GCS. 915.464 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Un numar de 5.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 37.000 de teste, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica.Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Distribuția…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,08, in scadere fața de ziua anterioara, cand era de 9.25. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.023 de cazuri noi.Grupul de Comunicare Strategica…

- Potrivit Comitetului de coordonare a vaccinarii, in dimineata zilei de 15 martie, incepand cu ora 09:00, se vor deschide succesiv listele de asteptare pe judete, in conformitate cu urmatorul program: 9:00-11:00 Centre de vaccinare din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,…

- Pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. ATENȚIE, deși sunt o tradiție, anul acesta sunt interzise in școli și gradinițe In urma testelor…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.218 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. In intervalul 15.01.2021 (10:00) – 16.01.2021 (10:00) au fost raportate 66 de decese (42 barbați și 24 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba,…

- Rata imbolnavirilor cu coronavirus in Romania este in prezent de 10,7%. In ultimele 24 de ore au fost depistate 3.535 de cazuri de Covid-19, din 31.079 de teste efectuate. Pana astazi, 15 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 688.270 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Pana astazi, 17.098 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: SURSE - Ședința tensionata la PSD București: Gabriela Firea, Daniel Florea și Gabriel Mutu se opun revenirii lui Robert Negoița in PSD In intervalul 14.01.2021 (10:00) – 15.01.2021 (10:00)…