Stiri pe aceeasi tema

- PENTRU UNII MUMA, PENTRU UNII, CIUMA!… Guvernul pregatește noi majorari salariale pentru bugetari, unele de pana la 50%, chiar din aceasta luna, potrivit unui proiect de ordonanța publicat de ministerul Muncii. Executivul nu precizeaza insa care va fi impactul bugetar ale acestor creșteri salariale.…

- Posibilitatea de a investi cu risc variabil sau chiar risc zero, a devenit o nevoie mult mai evidenta in aceasta perioada. In aceste vremuri tulburi pe piața criptomonedelor și a investițiilor in general, exista un proiect unic, romanesc, care a reușit sa creeze un contract inteligent (smart contract),…

- Firma americana de crypto monede Harmony a declarat vineri ca hoții au furat monede digitale in valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari de la unul dintre produsele sale cheie, cel mai recent dintr-o serie de jafuri cibernetice intr-un sector vizat de mult timp de hackeri, scrie Reuters.…

- In plina vara, gazul a ajuns la un preț de 1200 dolari pentru 1000 m3 pe piața europeana, scrie ria.ru Asta dupa ce Gazprom spus ca va reduce capacitatea zilnica de livrare a gazelor catre Germania cu peste 40% prin gazoductul Nord Stream, echipamentul necesar nefiind furnizat de grupul german Siemens.

- Salariile tuturor demnitarilor au fost majorate pe sest. Printr-o simpla nota explicativa care corecteaza o eroare materiala, parlamentarii au decis ca toți demnitarii, primarii, prefecții, miniștrii și președintele țarii sa primeasca mariri de salariu. Parlamentarii anunțasera cu puțin timp in urma…

- Primarii din Romania si presedintii de Consilii Judetene se vor bucura de o majorare „brusca” de cateva mii de lei in plus fața de cat sunt acum. Astfel edilii vor ajunge sa caștige pana la 23.000 de lei brut, in condițiile in care salariul minim pe economie este 1.524 de lei net, scrie Newsweek.ro.…

- In plina criza energetica, Romania a scazut producția interna de gaze, a cumparat mai mult și de 4 ori mai scump. Rapoarte ANRE In plina criza energetica mondiala, Romania a scazut producția interna de gaze și a cumparat mai mult și de 4 ori mai scump. Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in…

- Anul 2022 va fi probabil unul oribil pentru multe active financiare. Trebuie sa ne pregatim pentru ce este mai rau (criza industriala), sperand in același timp la ce este mai bine (pacea in Ucraina). Mai mult ca oricand, raportul dintre risc și rentabilitate trebuie sa fie in centrul tuturor gestiunilor…