În plină criză economică, demnitarii iau și mai mulți bani. Coaliția a majorat pe șest salariile bugetarilor Coaliția a majorat, pe sest, salariile tuturor bugetarilor. Printr-o simpla nota explicativa care corecteaza o eroare materiala, parlamentarii au decis ca toți demnitarii, primarii, prefecții, miniștrii și președintele țarii sa primeasca mariri de salariu. Chiar daca șefii coaliției de guvernare anunțasera inghețarea angajarilor la stat și reduceri de cheltuieli de la bugetul de stat, pentru […] The post In plina criza economica, demnitarii iau și mai mulți bani. Coaliția a majorat pe șest salariile bugetarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile tuturor demnitarilor au fost majorate pe sest. Printr-o simpla nota explicativa care corecteaza o eroare materiala, parlamentarii au decis ca toți demnitarii, primarii, prefecții, miniștrii și președintele țarii sa primeasca mariri de salariu. Parlamentarii anunțasera cu puțin timp in urma…

- Salariile tuturor demnitarilor au fost majorate pe sest. Printr-o simpla nota explicativa care corecteaza o eroare materiala, parlamentarii au decis ca toți demnitarii, primarii, prefecții, miniștrii și președintele țarii sa primeasca mariri de salariu. Parlamentarii anunțasera cu puțin timp in…

- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim din ultimii 20 de ani. Criza este alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina, dar și de creșterea prețurilor la energie și marfuri, dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie Reuters. Conform Institutului…

- Coalitia de guvernare a decis lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ”Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Intre masurile agreate se numara amanarea ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni. Liderii coalitiei, reuniti, luni, in sedinta, au decis lansarea…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat, joi, ca, din iulie 2021, s-a inregistrat o crestere extrem de rapida a preturilor, iar in spatele acesteia se afla cele legate de costurile de productie, in special a costurilor cu energia. „Romania nu mai este pe locul 1 la…

- Cea de-a doua luna a primaverii, Aprilie, cand natura incepe sa infloreasca și Soarele iși intra pe deplin in drepturi, este plina de evenimente astrologice interesante, care ne imping sa evoluam, sa cercetam, sa fin puternici, sa ne ascultam inimai și sa legam noi relații, parteneriate, colaborari.…

- Un procent covarșitor al intreprinzatorilor romani, 93,5% crede ca țara noastra se va confrunta cu o noua criza economica, pe fondul razboiului din Ucraina, deși doar 2 din 10 companii au relații de afaceri cu cele doua țari implicate in conflict, Rusia și Ucraina. Sondajul a fost prezentat, marți,…

- Coalitia de guvernare analizeaza masuri care sa ajute consumatorii, precum reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente, dar trebuie avut in vedere impactul bugetar si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a declarat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru. „Este o discutie…