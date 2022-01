Firma Finacon International Consulting SRL cu sediul in București a primit, joi, un contract de consultanța privind eficiența energetica de la Primaria Timișoara in valoare de 84.450 de lei, la care se adauga TVA. Contractul a fost atribuit prin incredințare directa și cu tot cu TVA depașește 100.000 de lei. Cosmin Emilian Dragoi, administratorul firmei, […] Articolul In plina criza Colterm, administrația Fritz platește peste 100.000 de lei pentru un contract de consultanța in domeniul energetic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .