- Deocamdata nu este cazul sa transferam bolnavii de Covid in strainatate. Este declaratia ferma a Ministrului Sanatatii, care in ziua cu cei mai multi morti de la inceputul pandemiei spune ca inca putem gestiona situatia.Asta dupa ce saptamana trecuta presedintele Iohannis anuntase ca Romania…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- Nelu Tataru, a explicat, luni seara, la B1 Tv, cum va funcționa, incepand de miercuri, un program informatizat realizat de STS, la cererea ministerului pe care il conduce, și care va articula toate instituțiile implicate in gestionarea pandemiei din Romania. Ministrul a explicat ca softul a fost deja…

- In plina explozie a infectarilor cu noul coronavirus in Romania, conducerea Direcției de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. …

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…