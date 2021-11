Stiri pe aceeasi tema

- Actuala criza a migrantilor de la granita dintre Polonia si Belarus reprezinta „cea mai mare tentativa de destabilizare a Europei” de dupa Razboiul Rece, a afirmat duminica premierul polonez Mateusz Morawiecki, relateaza AFP. Seful executivului polonez l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko si cancelarul german Angela Merkel au avut luni o convorbire telefonica privind criza migratiei la granita poloneza, a informat agentia de presa de stat din Belarus. Discuția a avut loc in contextul in care Bruxelles-ul acuza Minsk-ul ca a orchestrat aceasta…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut duminica, potrivit Reuters, ca este gata sa ajute la soluționarea crizei migranților ilegali de a granița dintre Belarus și Polonia. ”Oferta„ a fost lansata în cadrul unui interviu pentru televiziunea rusa de stat, dupa ce sâmbata…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto l-a asigurat, joi, pe omologul sau polonez Zbigniew Rau de solidaritatea Ungariei si le-a adresat multumiri granicerilor si politistilor polonezi pentru faptul ca apara frontierele acestei tari. Și, in consecinta, pe cele ale Uniunii Europene, potrivit MTI.…

- Criza migrantilor la frontiera dintre Belarus si Polonia constituie o 'situatie intolerabila', a subliniat miercuri Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, care a reclamat un acces umanitar 'imediat', noteaza AFP. 'Sunt consternata ca un numar mare de migranti si…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel i-a cerut, intr-o convorbire la telefon, presedintelui rus Vladimir Putin ”sa actioneze” impotriva ”instrumentalizarii” migrantilor de catre regimul lui Aleksandr Lukasenko, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului german Steffen Seibert,…

- Polonia va trimite o misiune medicala in Romania, tinand cont de situatia foarte dificila din aceasta tara, a anuntat premierul Mateusz Morawiecki, informeaza luni thenews.pl. ''Ca urmare a situatiei extrem de dificile din Romania cauzate de COVID-19, am decis sa trimitem o misiune medicala…