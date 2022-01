Stiri pe aceeasi tema

- Firma Finacon International Consulting SRL cu sediul in București a primit, joi, un contract de consultanța privind eficiența energetica de la Primaria Timișoara in valoare de 84.450 de lei, la care se adauga TVA. Contractul a fost atribuit prin incredințare directa și cu tot cu TVA depașește 100.000…

- Primaria Orasului Babadag, judetul Tulcea a atribuit recent un contract de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractual prevede servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect si Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor in…

- In timp ce compania de termoficare din Timisoara este intr-o situatie dramatica, Dominic Fritz anunta un proiect menit sa reduca „disconfortul termic” pentru cei care ajung, vara, in Piata Libertatii din Timisoara.

- Ministrul Virgil Popescu anunța ca se vinde 15% din Hidroelectrica. Compania a facut profit uriaș, in plina criza energetica Fondul Proprietatea (FP) va lista „cat de curand posibil” cel putin 15% din Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, fara ca guvernul de la Bucuresti sa…

- Viceprimarul Timișoarei, USR-istul Ruben Lațcau, a inceput anul 2022 cu o postare fluviu pe Facebook, astazi, din care reiese ca singurii care vor sa faca lucruri bune sunt cei din administrația Fritz, toți ceilalți incercand sa li se opuna pentru ca vor sa faca reforme. ”O ierarhie și o structura de…

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Zbigniew Rau, se va afla, marti, în vizita de lucru, la Bucuresti. Potrivit MAE, Rau va avea consultari politice cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Ulterior, cei doi ministri vor sustine declaratii de presa. Vizita…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și edilul sectorului 6, Ciprian Ciucu (președintele PNL București), au fost chemați de Florin Cițu la Palatul Victoria, au declarat pentru stiripesurse.ro surse guvernamentale. Intalnirea va avea ca principal subiect problema termoficarii. „Premierul Florin…

- Tudor Bastea, membru USR care „a intrat in partid ca sa ajute cu ce poate (expertiza IT, ajutor in campanii etc)” a demisionat din partid dupa ce Timisoara a ramas fara apa calda si caldura.