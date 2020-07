Stiri pe aceeasi tema

- ''Exista numeroase exemple in lumea intreaga care au demonstrat ca, chiar si in situatia in care epidemia este foarte intensa, poate fi inca readusa sub control'', a declarat pentru presa directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citand ca exemple situatiile din Spania, Italia si Coreea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a declarat vineri ca este inca posibila readucerea epidemiei de COVID 19 sub control, desi numarul de cazuri 39; 39;aproape s a dublat in ultimele sase saptamani 39; 39;, potrivit AFP, conform Agerpres. 39; 39;Exista numeroase exemple in lumea intreaga care au demonstrat…

- Numarul noilor cazuri de coronavirus este in crestere in Europa, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii care a atras atentia asupra starii sistemului de sanatate, aflat deja sub presiune, daca aceasta recrudescenta post-izolare nu este controlata, relateaza AFP,

- Mai mult de 100 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate la Beijing de cand boala a reaparut in orasul chinez, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, scrie AFP."Saptamana trecuta, China a anuntat un nou focar in Beijing, dupa mai mult de 50 de zile fara niciun caz in acest…

- Spania si Italia au inregistrat in ultimele 24 de ore peste 100 de contaminari cu noul coronavirus, iar Marea Britanie a raportat cel mai mic numar de la impunerea izolarii in tara, potrivit news.ro.Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat duminica, pentru ultimele 24 de ore, un deces si…

- Miercuri, 20 mai, a fost ziua cu cele mai multe mai multe infecții pe plan global, de la inceputul pandemiei, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații, fiind inregistrate 106.000 cazuri noi in doar 24 de ore.Directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus s-a aratat ingrijorat de creșterea inumarului…

- Suedia, care a optat pentru o strategie mai putin restrictiva pentru combaterea noului coronavirus comparativ cu alte state europene, a inregistrat in ultimele sapte zile cel mai ridicat numar de decese pe cap de locuitor din Europa din cauza COVID-19. Autoritatile suedeze au mentinut deschise…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut guvernelor sa ridice restrictiile doar daca sunt sigure ca au epidemia sub control. Coreea de Sud, Germania si China au experimentat o crestere a infectiilor dupa ce au relaxat restrictiile. OMS a sfatuit tarile sa nu relaxeze prea tare izolarea daca nu pot gestiona…