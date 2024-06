Stiri pe aceeasi tema

- Retrictii de trafic au fost impuse sambata, pana la ora 20.00 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe toate sectoarele de drumuri nationale, drumurile expres si pe autostrazi din mai multe judete, pe fondul avertizarilor de canicula. „Astazi, in intervalul orar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, joi, recursul in casatie formulat de Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani de inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier in urma caruia un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, iar dosarul va fi trimis pentru rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.…

- Magistrații nu vor da prea curand o sentința legata de evenimentele din 1989, dupa zeci de anchete, rechizitorii, amanari și returnari. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiției au decis acum ca rechizitoriul in dosarul Revolutiei a fost intocmit nelegal, existand șanse ca ancheta din dosar…

- Fostul ministru se afla in inchisoare, fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6 ani de detenție pentru luare de mita. In acest caz, Inalta Curte de Casație și Justiție a ținut cont de decizia CJUE din 21 decembrie 2021 potrivit careia in dosarele cu fonduri europene și corupție nu trebuie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan…

- Un complet de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat, miercuri, definitiv pe fostul ministru al Economiei Adriean Videanu (63 de ani) in dosarul deschis de DIICOT in 2012 privind achiziția de gaze de la stat de catre compania afaceristului Ioan Niculae. Și Niculae a fost achitat in dosar.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, ca mostenitorii titularului de cont decedat au dreptul sa obtina furnizarea, de catre institutiile bancare, a informatiilor protejate de secretul bancar, pentru perioada anterioara decesului, numai in masura in care justifica scopul pentru care le pretind.…

- Termenul de preaviz prevazut de Codul Muncii incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului, a decis, luni, Inalta Curte de Casatie si Justitie. “Admite recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, stabileste…