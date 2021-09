În plin val 4 COVID, Danemarca declară pandemia sub control și elimină permisul sanitar. Ce a făcut mai bine decât alte state? Autoritațile de la Copenhaga, care au avut pe tot timpul pandemiei o atitudine foarte precauta, renunța pe rand la ultimele restricții COVID, mulțumita unei campanii de vaccinare de succes, prin care a imunizat pana acum peste 72% din populație, scrie Euronews . Permisul sanitar din Danemarca, necesar pana acum pentru accesul in restaurante, sali de sport sau frizerii, nu mai este cerut, incepand de miercuri. Decizia are legatura cu rata de vaccinare foarte mare din Danemarca, unde peste 72% din populație a fost deja complet vaccinata, scrie Euronews. Este una dintre cele mai mari rate de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

