- In plin scandal legat de intalnirea șefilor Poliției cu liderii clanului interlop Duduianu, comunicatorii Ministerului Afacerilor Interne au creat o postare cu tenta umoristica pe pagina de Facebook despre "transferul" lui Leo Messi. Mai multi internauti au criticat in termeni duri postarea MAI.Libertatea…

- Reprezentanții MAI au anunțat ca regiunea Cataluna din Regatul Spaniei este pe lista zonelor pentru care se impune carantina, totul intr-un mesaj in care vorbeau despre un posibil „transfer” al lui Leo Messi. Postarea celor de la MAI vine in contextul in care șefii poliției au fost forțați de președintele…

- Chestorii Despescu și Vasilescu au explicat azi ca intalnirea nocturna cu liderii clanului Duduianu a fost "legala" și a fost o operațiune oficiala a Poliției Romane. E o incercare de a parasi funcțiile cu explicații rezonabile, susțin oameni din Ministerul de Interne.Apariția imaginilor cu chestorul…

- Șeful Poliției Romane, Liviu Vasilescu, susține ca oamenii legii nu au negociat siguranța cetațenilor, dupa ce președintele Klaus Iohannis le-a solicitat reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și ai Poliției sa „explice public” imaginile in care șefi ai Poliției apar la o intalnire, noaptea,…

- Liderii Poliției Romane au oferit explicații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut Ministerului de Interne sa spuna public daca și de ce șefii instituției s-au intalnit cu membri ai clanului interlop Duduianu. Poliția Romana a reacționat, joi, intr-o conferința de presa. Secretarul de stat din…

- Raed Arafat, secretar de Stat in Ministerul de Interne, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip despre cum se transmite virusul in comunitate, in care se arata cum persoanele care nu respecta regulile sanitare sunt expuse in fata virusului.

- Fostul rector Marius Florin Mihaila, care a fost demis din functie, a inceput un razboi impotriva secretarului de stat chestorului Bogdan Despescu, cel care l-a inlocuit. Conform unei investigatii PressOne, exista un razboi deschis la nivel inalt in Ministerul de Interne intre secretarul de stat Bogdan…

- Guvernul a anunțat, vineri, masuri ample in urmatoarea perioada pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a declarat ca vor fi controale in intreaga tara, in centre comerciale, piete sau targuri, in special in stațiunile de pe Litoral…