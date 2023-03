Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, care urmeaza sa aiba loc pe 6 mai, a informat duminica The Sunday Times, potrivit AFP. Cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie.

- Prințul Harry și Meghan Markle au ramas fara casa din Marea Britanie. Cine se muta in Frogmore Cottage! In anul 2019, Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat la Frogmore Cottage , locuința din Marea Britanie pe care o primisera ca dar de nunta de la Regina Elisabeta a II-a. Conform revistei People,…

- Prințul Harry nu va fi binevenit la incoronarea tatalui sau, regele Charles, din cauza criticilor aduse familiei regale britanice in noua sa carte Spare, lansata oficial marți, 10 ianuarie. Membrii seniori ai familiei regale ar fi refuzat sa petreaca timp cu el la evenimentul istoric, a raportat The…