În plin război, Ucraina începe campania agricolă de primăvară Ucraina intentioneaza sa inceapa insamantarea cerealelor de primavara in zilele urmatoare si are suficiente cereale in stoc pentru a se asigura ca populatia are suficienta paine, a declarat sambata adjunctul ministrului Agriculturii, Taras Visotki, transmite Reuters. Acesta a spus ca tara, care consuma 8 milioane de tone de grau pe an, are stocuri de 6 milioane de tone. Stocurile includ, de asemenea, 15 milioane de tone de porumb si o rezerva pentru cinci ani de ulei de floarea soarelui. Invazia Rusiei in Ucraina a provocat ingrijorari la nivel international privind aparitia unui deficit de cereale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

