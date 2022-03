În plin război, Putin îl felicită pe Gorbaciov de ziua sa de naștere Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Mihail Gorbaciov, primul si ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, cu ocazia implinirii a 91 de ani, informeaza TASS. Intr-o telegrama publicata miercuri pe site-ul Kremlinului, Putin a evidentiat rolul jucat de Mihail Gorbaciov in istoria tarii sale. “Ati castigat o mare si bogata experienta de viata, pe merit va bucurati de o mare autoritate si recunoastere. Ne bucuram ca astazi activitatea dvs. multilaterala contribuie la realizarea proiectelor sociale, caritabile, dezvoltarii cooperarii umanitare internationale”, a subliniat Putin in felicitarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

