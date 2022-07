O petitie lansata in Ucraina, care solicita legalizarea casatoriilor intre persoane de acelasi sex, a strans peste 28.000 de semnaturi, ceea ce inseamna ca presedintele Volodimir Zelenski are 10 zile pentru a raspunde, scrie BBC News. Homosexualitatea nu este ilegala in Ucraina, dar casatoriile si parteneriatele civile intre persoane de acelasi sex nu sunt recunoscute. […] The post In plin razboi, o petiție lansata in Ucraina cere legalizarea casatoriilor intre persoane de același sex. Zelenski trebuie sa raspunda in 10 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…