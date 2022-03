Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef european Laura Kӧvesi si procurorul european Juraj Novocky au mers, vineri, in Ucraina, unde s-au intalnit cu procurorul general Iryna Venediktova. Parchetul European (EPPO) si Parchetul General al Ucrainei au semnat un acord de lucru, iar Kovesi le-a garantat sprijinul EPPO. Cele doua…

- Procurorul-șef european Laura Kovesi și procurorul european Juraj Novocky s-au intalnit vineri, 18 martie, cu procurorul general ucrainean Iryna Venediktova, in Ucraina, in contextul in care Rusia continua bombardamentele, și au convenit asupra unei cooperari privind protejarea intereselor financiare…

- Procurorul general european Laura Codruța Kovesi spune ca a primit un numar record de plangeri și pe baza aceasta instituția a inceput anchete in peste 120 de cazuri, la sfarșitul intrevederii sale cu premierul bulgar Kiril Petkov. Potrivit publicației Dnevnik , citata de Rador, Kovesi efectueaza…

- Agresiunea militara a Federației Ruse impotriva Ucrainei a atras atenția intregii comunitați internaționale. Se așteapta ca atat Uniunea Europeana cat și state precum SUA, Canada sau Australia sa impuna o serie de sancțiuni impotriva regimului de la Moscova. In acest sens, conservatorii și reformiștii…