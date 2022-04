Stiri pe aceeasi tema

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi ca el crede ca trupele rusești vor urmari sa cucereasca o treime din teritoriul Ucrainei „cat de curand".

Personalul de serviciu de la instalatiile de deseuri radioactive de la Cernobil, ocupate de fortele ruse, nu a fost schimbat de patru zile, iar Ucraina nu poate preciza cand va avea loc schimbul de tura, din cauza luptelor din orasul in care locuiesc multi dintre angajati, a anuntat, vineri, Agentia…

Toate națiunile ar trebui sa declare ca armele nucleare trebuie distruse, spune intr-un interviu pentru BBC fostul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, in contextul razboiului ruso-ucrainean.

Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat joi, la Varsovia, ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a devenit "mai puternica", iar Rusia "mai slaba" in urma agresiunii ruse in Ucraina, informeaza AFP.

Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare…

Fondul Monetar International (FMI) a avertizat sambata cu privire la un „impact serios" asupra economiei mondiale cauzat de razboiul din Ucraina.

Ambasada Chinei in Ucraina a inceput sa-si evacueze cetatenii, relateaza BBC. Ambasada a anuntat ca primul grup organizat a plecat luni, presa de stat afirmand ca acestia sunt studenti chinezi de la Kiev, care se indreptau spre Moldova.

Majoritatea spitalelor din Ucraina ar putea ramane fara oxigen in 24 de ore, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații.