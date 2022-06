În plin proces de divorț, Alina Sorescu se întoarce pe scena muzicală. Ce mare surpriză pregătește solista Alina Sorescu revine in actualitatea muzicala dupa o pauza de 12 ani. Perioada in care s-a concentrat pe viața de familie, educația fetițelor sale și propria școala de mici talente ale muzicii. Artista canta de mica, a fost eleva regretatului Ioan Luchian Mihalea in grupul MiniSong, primul album l-a scos la doar 10 ani iar la sfarșitului anilor ’90 era una din fetițele teribile ale scenei. Solista a facut parte și din duo-ul Andre, dupa plecarea Andreei Anntonescu. Insa, odata maritata, a schimbat activitatea muzicala cu cea de vedeta de telelviziune, soție și profesoara de muzica pentru propriile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul caștigator al emisiunii Exatlon, actorul Vladimir Daghia și-a luat apartamentul mult visat. Peste 200.000 de euro a costat sa se multe in cel mai nou complex rezidențial din Voluntari/Pipera, pe malul lacului Valea Șaulei. Apartamentul ultramodern are doua dormitoare, un living generos cu bucatarie…

- Cleopatra Stratan traiește o poveste de dragoste alaturi de Edward Sanda la care mulți alți tineri doar viseaza. Ei bine, cei doi se iubesc mult, dar sunt oare pregatiți sa devina parinți. Ce a marturisit indragita artista, mai ales pentru ca iubitul ei a dezvaluit ca iși dorește sa devina tata de fata.

- Alina Sorescu a obținut o prima victorie in procesul de divorț pe care i l-a intentat lui Alexandru Ciucu, tatal fetițelor sale. Instanța i-a respins ordonanța președințiala designerului, care solicitase ca micuțele sa aiba domiciliul la el, in vila din Pipera. Acesta a facut insa recurs și s-a intors…

- Instanța a decis cu cine vor ramane cele doua fetițe rezultate din mariajul de 12 ani dintre cantareața Alina Sorescu și creatorul de moda Alexandru Ciucu. “Mi-am recapatat linistea, instanta a decis stabilirea domiciliului fetitelor la mine. Ii multumesc avocatei mele Nicoleta Popescu pentru implicare…

- Alina Sorescu divorțeaza de Alexandru Ciucu dupa un mariaj ce a durat 12 ani. Cei doi se judeca și pentru custodia fetițelor lor și au de imparțit și o imensa proprietate in Pipera, un palat de 2000 mp, construit de la zero de vedeta și creatorul de moda. Palat cu o arhitectura inspirata de castelul…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar tinerii indragostiți nu ezita niciodata sa-și arate cat de mult se iubesc. Chiar și in public, cei doi le-au oferit celor prezenți cateva momente din ”dragostea” lor. Cum au fost surprinși de paparazzii…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost recent in vacanța in Franța, insa susțin ca „orașul iubirii” i-a dezamagit. Invitați la emisiunea lui Catalin Maruța, cei doi au povestit experiențele prin care au trecut in aceasta escapada. Tinerii proaspat casatoriți au plecat in Paris, revanșandu-se pentru…

- "Eu am avut norocul sa cred la țara intr-o vreme cand lautarii erau lautari. Muzica a intrat in mine ascultand lautari din aia adevarați, iar apoi, cei 3 ani cat am stat in institutul de folclor și am ajuns la cunoașterea profunda a originilor am ajuns sa ințeleg ce se poate face cu muzica populara,"…