- Procurorii au clasat o plangere formulata impotriva lui Cristian Muntean, consilier la nivelul conducerii ASF in 2019, cand a efectuat o vizita privata la sediul Euroins din Sofia pentru a negocia o ințelegere financiara in favoarea unui service auto din Voluntari, deținut de un var al lui Florentin…

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA cu 31% cota de piata, cu subscrieri totale anuale de peste 500 mil. euro estimate pentru finalul anului 2022, trece printr-un control dur al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a redus azi prețul motorinei vandute in stațiile proprii. Este a treia ieftinire din aceasta luna. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de noi in acest an, afișeaza pe data de 7 februarie 2023,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in curs de desfașurare o acțiune de control la Euroins, iar rezultatele vor fi facute publice in momentul finalizarii acestuia, au precizat luni pentru HotNews.ro oficialii autoritații. De asemenea exista și o plangere penala la Parchet impotriva companiei…

- O femeie de 57 de ani din județul Sibiu a fost reținuta sub acuzația de delapidare. Anchetatorii o acuza ca a furat sume mari din... The post Femeie in varsta de 57 de ani, angajata a unei banci, s-a imbogațit dupa ce și-a transferat in cont banii clienților appeared first on Special Arad · ultimele…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași au reușit sa-i reatașeze piciorul amputat unui baiat de 15 ani, care a fost calcat de tren , marți dimineața, in gara din Vatra Dornei. Intervenția chirurgicala a durat 13 ore și vine la o luna dupa ce, pe 18 decembrie 2022, aceeași echipa medicala…

- Spalarea de bani este o amenințare semnificativa pentru sistemul financiar și o provocare complexa și dinamica, nu doar pentru Rep. Moldova, ci pentru toata lumea. In același timp, pentru prevenirea crimei organizate și a terorismului pe dimensiunea financiara trebuie sa fie avansari la capitolul coordonare…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat pe Facebook ca va sesiza Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru neregulile gasite de Corpul de Control la Clubul Sportiv Municipal București. Ziarul Puterea.ro a scris in repetate randuri despre problemele de la CSM București , ultimul articol aparut…