În plin cod galben de caniculă, o primărie din vestul țării probează brazi pentru Crăciun In plin cod galben de canicula, Primaria Arad se pregatește deja pentru Craciun. Edilul orașului anunța ca a decis ca pentru sarbatorile de iarna sa fie cumparat un brad artificial, așa ca a inceput sa probeze mai multe modele. „Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim! Nu mai taiem padurea și… evitam eternele discuții! Am decis achiziționarea unui brad artificial. Unul frumos, de durata, din elemente demontabile, impodobit din belșug cu mii de luminițe cu leduri și alte ornamente, cu o inalțime de 20 de metri și o baza de 7 m, caruia ii este acordata o garanție de 10 ani! Acum doar probam modelul… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

