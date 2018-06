Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a intrat de multa vreme in vizorul fiscului spaniol, care l-a acuzat de faptul ca a folosit diferite firme fantoma pentru a nu plati taxele cuvenite statului din vanzarea drepturilor de imagine in perioada 2011-2014. Suma imputata starului lui Real Madrid era de 14.768.897…

- Cristiano Ronaldo a fost condamnat la 2 ani de inchisoare si trebuie sa plateasca statului spaniol 18,8 milioane de euro. Fotbalistul a cerut ca pedeapsa sa fie cu suspendare si a ajuns la un acord cu autoritatile dupa ce si-a recunoscut vinovatia in patru capete de acuzare, scrie El Mundo. Cristiano…

- Douazeci de ani de închisoare, acesta a fost verdictul dictat de Curtea de Apel Chisinau pentru un locuitor al raionului Calarasi, dupa ce anterior, magistratii primei instante, îl achitase pentru comiterea unui omor intentionat. Crima a avut loc în satul Oniscani, când…

- Mircea Guța, fostul primar din Calafat, a fost condamnat la inchisoare. Aceasta este decizia definitiva a magistraților Curții de Apel Craiova care l-au condamnat pe fostul edil la patru ani și 11 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si luare de mita. In acelasi dosar, instanta l-a…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Constanta la sase ani si jumatate de inchisoare pentru ca a vandut un pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ patru milioane de euro. Decizia instantei nu este…

- Barbatul din Obrejița, care in noiembrie anul trecut și-a omorat soția in bataie, a fost condamnat la inchisoare, fara a fi incheiat cu anchetatorii vreun acord de recunoastere a vinovației. El a primit o pedeapsa de 8 ani de inchisoare, fiind obligat sa achite cheltuieli judiciare catre stat. „Condamnare…

- Un roman a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare in SUA, dupa ce a atacat serverele popularului joc World of Craft. Procurorii din Los Angeles care au anchetat cazul au explicat faptul ca romanul a atacat platformele informatice din dorinta de a castiga fiecare joc.