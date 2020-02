Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei postari pe Facebook, protestatarii intentioneaza ca sambata sa se amestece cu turisti pentru a ingreuna actiunile fortelor de ordine.De mai multe saptamani, sute de mii de francezi protesteaza fata de reforma sistemului de pensii propusa de Administratia Emmanuel Macron, potrivit Mediafax.Principala…

- Ninge la Briceni. Pamantul a fost acoperit de un strat subtire de zapada.Un martor ocular a expediat imagini la adresa redactiei Publika.MD.Amintim ca pentru, astazi, meteorologii au anuntat precipitatii sub forma de lapovita si ploi slabe.

- Asociația BERARII ROMANIEI anunța statisticile și tendințele in materie de bere la nivel european. In prezent, in Uniunea Europeana exista peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvaluite de catre Brewers of Europe, in timp ce atat producția, cat și consumul de bere au crescut…

- In tara cerul va fi acoperit de nori si va ninge slab. La Briceni și Soroca se vor inregistra minus trei grade, la Balți si Orhei vor fi minus doua grade.La Tiraspol si Leova se asteapta zero grade, iar la Comrat meteorologii prognozeaza un grad Celsius.

- Dupa un Craciun cu maxime termice peste normalul perioadei, vremea se va raci in urmatoarele trei zile in toata tara si va ninge. Temperaturile vor ajunge chiar si la minus 10 grade in depresiuni. In unele zone, mai ales la munte, se va depune strat de zapada consistent, iar la altitudini mari vantul…

- Ofiterii de combatere a criminalitatii organizate au facut, miercuri, mai multe perchezitii in sase judete, printre care Mehedinti si Caras-Severin. Au fost vizati membrii unei grupari care se ocupa cu traficul de droguri pe ruta Spania-Franța-Europa de Vest.La perchezitii au participat si ofiteri de…

- Cerul este acoperit pe toate sectoarele de drumuri naționale. Ninge pe E58 Baia Mare – Seini, respectiv DN1 C Baia Mare – Dej. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed. Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna in județ, pe drumurile publice. Nu avem semnalate/inregistrate…

- De aseara, de la ora 20.00, a inceput sa ninga pe Transfagarașan. Ninge in continuare și la aceasta ora, insa marunt. Zapada nu are un strat gros. Reamintim ca Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo, potrivit careia, incepand de miercuri de la ora 18:00 pana sambata la ora…