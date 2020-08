În piețele din Iași nu mai atingeți marfa! Comerciantul, obligat să o arate clienților In pietele din Iasi se inaspresc regulile de protectie sanitara. Se va intra doar cu masca, iar marfa nu va fi verificata, nu va fi incercata de niciun cumparator. Totusi, comerciantii vor avea obligativitatea de a o prezenta in mod corespunzator pentru ca fiecare client sa vada pe ce da banii. Vanzatorii vor purta obligatoriu si manusi. "Cine nu intelege ca in pietele din Iasi se intra doar cu masca, iar lucratorii din piete, inclusiv comerciant (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masca devine obligatorie de la 1 august in aer liber si in judetul Prahova. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit astazi ca masura se va aplica in piete, targuri, statii de autobuz, peroane, zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si in exteriorul obiectivelor turistice,…

- Masca devine obligatorie in toate spațiile deschis, inclusiv pe strada, din 1 pana in 14 august, in toate localitațile din județul Iași, potrivit deciziei de joi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU).

- Polițiștii de la Rutiera vad zilnic zeci și zeci de cazuri, dar unul aparte le-a ramas in minte. Ce a putut sa faca un batran de 80 de ani? Ce viteza avea acesta cand l-au prins? Iași: Un batran de 80 de ani i-a șocat pe polițiștii de la Rutiera Tinerii nu sunt singurii care […] The post Un batran de…

- Peste 100 de oameni nu au respectat legislația impusa de starea de alerta decretata de Guvern și au participat la o ședința a PNL organizata, duminica, in incinta unui restaurant de langa Iași, situat pe malul lacului Aroneanu, dupa cum o arata inregistrarile jurnaliștilor ieșeni. Din imaginile surprinse…

- Municipalitatea pregateste modificari radicale in ceea ce priveste autorizarea activitatii de taximetrie din oras. O prima veste pentru taximetristi este ca numarul de autorizatii va creste cu pana la 30-. In schimb, incepand cu acest an, vor fi atribuite autorizatii doar in anumite conditii, iar principalul…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a negat ca ar exista neințelegeri intre el și premierul Ludovid Orban, in ceea ce privește excepțiile de la purtarea maștii de protecție. In cadrul unei vizite oficiale la Iași, ministrul Sanatații a precizat ca face niște recomandari care vin din partea experților…

- Masca va deveni, de vineri, un accesoriu obligatoriu pentru mult timp de acum inainte. Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizica Al. I. Cuza din Iași, a explicat, la Digi24, cum pot fi sterilizate aceste obiecte de protecție in cuptorul cu microunde.

- De luni isi reiau activitatea toate pietele din tara, cu exceptia celor din municipiile Chisinau si Balti. Cu toate acestea, multi comercianti nu au avut rabdare si au iesit sa-si vanda marfa pe marginea drumului.