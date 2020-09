Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie mai calda decat in mod obișnuit in urmatoarele doua saptamani. Vor fi insa și perioade in care temperaturile vor scadea de la 29 de grade la 23-25 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pe regiuni din țara. In Transilvania, prima…

- ■ meteorologii au emis o atentionare valabila pina vineri, la ora 21.00, anuntindu-se instabilitate atmosferica ■ toamna pare sa-si intre in drepturi ■ maximele vor oscila intre 21 si 28 de grade, iar minimele nocturne coboara la 12 grade ■ Ultimele zile de vara calendaristica au fost toride, iar in…

- ■ sint doar 327 job-uri in Neamt, la inceput de septembrie ■ cel mai mult este de lucru in zona Roman ■ la polul opus, angajatorii de la Tirgu Neamt nu prea fac noi recrutari de personal ■ Criza sanitara si-a pus amprenta puternic pe piata muncii din Neamt, dar nu numai. Daca in anii […] Articolul Neamt:…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa, insa in regiunile nord-vestice și parțial in zonele de munte se vor semnala ploi torentiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 32 de grade Celsius.Luni, 17 august 2020, vremea va fi in general instabila in regiunile nord-vestice și parțial…

- ■ la inceput de august, in judet nu sint nici 300 de job-uri ■ cele mai putine recrutari de personal au loc la Tirgu Neamt ■ Mediul de afaceri din judet nu si-a revenit dupa criza medicala, virusul ucigas nu poate fi stapinit, iar cei care nu au de lucru au putine sanse sa gaseasca […] Articolul Neamt:…

- ■ la orele amiezii, in Piatra Neamt erau 29 de grade, dar se resimteau 35 ■ la Roman au fost 32 de grade, dar corpul uman „simtea“ 37 ■ pe Ceahlau, la Toaca, desi erau doar 19 grade, se resimteau 28 ■ joi sint posibile unele averse de ploaie insotite de fulgere, tunete si grindina […] Articolul Cald…

- ■ pe 27 iulie si-a sarbatorit hramul Manastirea Durau, unde se pastreaza un fragment din moastele mucenicului ■ s-a oficiat o slujba si la capela Caminului de batrini din Tirgu Neamt ■ Ziua Sfintului Mare Mucenic Pantelimon, praznuit pe 27 iulie, a avut o semnificatie aparte pentru citeva lacasuri din…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Vremea se incalzește treptat in Transilvania, pana la medii de 28 grade, la finalul lunii iunie. In Transilvania, vremea se va incalzi ușor și treptat de la medii ale temperaturii…