Primaria Municipiului Chișinaua informat ca, in preajma sarbatorii Pastele Blajinilor, va fi interzis accesul transportului privat pe teritoriile cimitirelor din capitala, in legatura cu executarea lucrarilor de salubrizare și amenajare de catre serviciile de profil, transmite Noi.md cu referire la diez.md. Astfel, din data de 27 aprilie 2022, va fi limitat accesul automobilelor pe teritoriul C