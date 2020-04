Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul Amazon angajeaza inca 75.000 de persoane, pentru a face fata cererii crescute de livrari la domiciliu in perioada pandemiei Retailerul online Amazon a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea…

- Compania aeriana Tarom isi inchiriaza cinci aeronave pentru transporturi aeriene de tip charter si cargo, potrivit unui anunt de pe site-ul companiei. Aeronavele care pot fi inchiriate sunt 4 avioane Boeing 73...

- Retailerul online a declarat faptul ca, temporar, angații care lucreaza in depozite, centre de livrare și magazine alimentare vor fi plați cu 2 dolari pe ora, pana la sfarșitul lunii aprilie. In același timp, și muncitorii din Marea Britanie și din alte țari europene vor beneficia de mariri salariale.…

- Platforma de angajare de personal medical MEDIjobs a inregistrat in ultimele saptamani o crestere cu 227% a solicitarilor de angajare de personal medical, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul raspandirii noului coronavirus, potrivit informatiilor publicate vineri de companie.…

- Nissan planuieste o reducere agresiva a costurilor, pentru a compensa declinul neasteptat la vanzarilor, indepartandu-se de strategia expansionista mostenita de la fostul presedinte Carlos Ghosn, care a fugit de justitia din Japonia in Liban, au declarat patru persoane apropiate situatiei, transmite…

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a incetinit in perioada septembrie-noiembrie 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din ianuarie 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres. Numarul somerilor…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune…