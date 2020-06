În perioada 30 mai - 1 iunie Muzeul ASTRA a înregistrat 2925 de vizitatori In acest interval, la Muzeul ASTRA a avut loc evenimentul Targul National de Jucarii, editia a XIII-a, dar transformat fata de cum il cunoaste publicul. Mai precis, in locul atelierelor cu mesteri populari au fost pregatite trei trasee distractive, puse gratuit la dispozitia tuturor copiilor sub forma unor quizuri antrenante. Acestea sunt organizate in sectorul de olarit, morarit si pastoral din Muzeul ASTRA si au primit denumiri sugestive ca: Mesterul olar si oala fermecata, Moara norocoasa, respectiv Oita nazdravana. Precizam ca au fost utilizate peste 600 de quizuri, atat de copii, cat si de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

