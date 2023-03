Stiri pe aceeasi tema

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul național de Paște „Saptamana Patimilor” in perioada 29 martie – 13 aprilie, in 8 orașe din Romania. Cele 9 Spectacole Extraordinare „Saptamana Patimilor”, dirijate de Anna Ungureanu, dirijor principal și Cezar Verlan, dirijor…

- In ziua de 04 Martie 2023, la ora 08:18:18 ora locala a Romaniei , s a produs in zona Seismica Vrancea, Covasna un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 61km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur de 2,9 grade s-a produs, luni dimineața, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 4:33, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Cutremurl s-a produs la o adancime de 139 km, in apropierea urmatoarelor orase: 80 km E de Brasov, 96 km NE de Ploiesti, 98 km S de Bacau, 113…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2 grade s-a produs la ora 10:43, in Transilvania, Cluj. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la o adancimede 6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60 km N de Cluj-Napoca, 147 km E de Oradea, 166 km N de Sibiu,…

- Zboruri charter din 14 orase ale tarii, inclusiv din Brasov, imediat dupa deschiderea noului aeroport, spre Turcia si Grecia, dar si spre Spania, Egipt, Cipru, sunt disponibile in sezonul 2023, numarul curselor directe fiind cu 20- mai mare in acest an. Paralela45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii…

- ”Paralela 45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii calatoriilor in ritmul din 2019, dupa ce in 2022 romanii au calatorit fara restrictii peste tot in lume. Agentia a inregistrat 80% din volumul de vanzari din 2019, de 60 de milioane de euro, si estimeaza pentru 2023 cresteri de 25-35% pentru destinatiile…

- In ziua de 01 Ianuarie 2023 la ora 03:41:21 ora locala a Romaniei s a produs in Zona Seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km V de Galati,…