În perioada 29 mai – 7 iunie, se fac înscrierile candidaților la prima sesiune a Bacalaureatului 2023 In perioada 29 mai – 7 iunie, se fac inscrierile candidaților la prima sesiune a Bacalaureatului 2023, conform Calendarului examenului de bacalaureat 2023,aprobat de Ministerul Educației. Directorii unitaților de invațamant care pot asigura resursa umana necesara acestui tip de activitate vor comunica parinților și elevilor toate aspectele necesare pentru realizarea inscrierii. Ministerul Educației continua sa [...] The post In perioada 29 mai – 7 iunie, se fac inscrierile candidaților la prima sesiune a Bacalaureatului 2023 first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

- Directorii unitaților de invațamant care pot asigura resursa umana necesara inscrierii la prima sesiune de bacalaureat vor comunica parinților și elevilor toate aspectele necesare, transmite Ministerul Educației.

