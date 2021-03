Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17.03-26.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 10.0319.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 08.03-12.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 18.02-26.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 10.02-19.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 08.02-12.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 01.02-05.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 11.01-15.01.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…