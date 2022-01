Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10-16 ianuarie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au efectuat 29 de controale in unitați de comerț, sanitare și sali de jocuri de noroc, efectuand un numar egal de activitați de educare preventiva. In același interval, personalul Inspecției de prevenire a…

- In ultima saptamana, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul ISU Maramureș au efectuat 28 de controale in unitați de alimentație publica, unitați administrativ-teritoriale și doua audituri de supraveghere la persoane autorizate sa efectueze lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.…

- In ultima saptamana, specialiștii Inspecției de prevenire au efectuat 28 de controale in unitați de alimentație publica, unitați administrativ-teritoriale și 2 audituri de supraveghere, la persoane autorizate sa efectueze lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor. In aceeași perioada, personalul…

- In perioada 15 – 22 noiembrie, personalul subunitaților I.S.U. Maramureș a efectuat 53 de acțiuni, din care 28 de intervenții, 17 recunoașteri, trei exerciții, doua deplasari fara intervenție, doua intoarse din drum și o misiune de sprijin. Din totalul intervențiilor, 12 au fost la localizarea și…

- In perioada 2 – 11 noiembrie, personalul subunitaților I.S.U. Maramureș a efectuat 28 de acțiuni, din care 22 intervenții, doua exerciții, doua recunoașteri, o deplasare fara intervenție, iar intr-un caz forțele au fost intoarse din drum, se arata intr-un comunicat. Din totalul intervențiilor, doua…

- Pe parcursul ultimei saptamani, personalul Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a continuat activitațile de control in județ. In perioada analizata, specialiștii Inspecției de prevenire au efectuat 10 controale in unitațile de invațamant. „In aceeași perioada, personalul Inspecției de…

- Pe parcursul ultimei saptamani, personalul Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a continuat activitațile de control in județ. In perioada analizata, specialiștii Inspecției de prevenire au efectuat 10 controale in unitațile de invațamant. In aceeași perioada, personalul Inspecției de…

- In perioada 18 – 25 octombrie, personalul subunitaților I.S.U. Maramureș a efectuat 39 de acțiuni, din care 23 de intervenții, 13 recunoașteri, iar in trei situații nu a mai fost nevoie de intervenție. Din totalul intervențiilor, noua au fost la localizarea și lichidarea incendiilor, 11 – la alte situații…