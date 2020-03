Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20.02.2020 -28.02.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si joasa tensiune; in acest sens vor fi intreruperi de energie electrica la micii consumatori si consumatorii casnici, situati in urmatoarele localitati:…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- In perioada 23.01.2020 – 31.01.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si Post-ul Lucrari programate de Electrica in 9 localitați, in perioada 23 – 31 ianuarie. Vor fi intreruperi ale energiei electrice apare prima data in Gazeta…

- Locuitorii de pe str. Barbu Stefanescu Delavrancea, str. Mihai Eminescu nr 10 – 44 din Baia Mare raman fara apa miercuri, 15 ianuarie, in intervalul orar 09.00-14.00 din cauza unor lucrari de reparatii. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor lucrari de modernizare…

- In perioada 16.01.2020 – 24.01.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si joasa tensiune; in acest sens vor fi intreruperi de energie electrica la micii consumatori si consumatorii casnici, situati in urmatoarele localitati:…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- In perioada 13.01.2020 – 17.01.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si Post-ul 13 – 17 ianuarie, intreruperi ale energiei electrice in șase localitați pentru lucrari programate de Electrica apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Tarifele de distributie a energiei electrice, care reprezinta aproximativ 30% din factura finala, ar putea creste in toata tara cu pana la 7,5%, de la 1 ianuarie 2020, potrivit unor proiecte de ordin initiate...