Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit in ședința extraordinara, luni, in 12 octombrie, a mie o hotarare prin care se iau masuri de limitare a raspandirii Covid-19 la nivelul unor localitați unde rata de infectare a depașit 1,5 la mia de locuitori. Sunt 27 de localitați in aceasta…

- Comunicat de presa – Comitet Județean pentru Situații de Urgența – 12 octombrie Comunicat de presa – Comitet Județean pentru Situații de Urgența – 12 octombrie Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat…

- In urma depașirii pragului de 1,5 la 1.000 persoane infectate cu coronavirus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit și a luat o serie de decizii. Mai jos puteți citi comunicatul integral. Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activitaților ... The post Noi restricții pentru…

- Decizie de ultima ora a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce rata de infectare in comuna Vernești a depașit 1,5 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 08 octombrie 2020, pe raza comunei Vernești unde incidența cumulata in ultimele 14 zile a depașit 1,5 cazuri COVID-19/1.000 de…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, in aceasta dupa-amiaza, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat hotararea de a schimba scenariul pentru inceperea scolii la Școala Gimnaziala ... The post COVID-19 inchide o școala din Timișoara appeared first on Renasterea…