În patru județe din sudul țării între care și Dolj nu se mai poate iriga din cauza nivelului scăzut al Dunării Sunt patru judete unde nu se mai poate iriga, respectiv in Olt, Dolj, Teleorman si Braila, din cauza nivelului scazut al Dunarii. Anul acesta s-au irigat peste un milion de hectare prin norme succesive de irigatii. Avem o situatie buna din punct de vedere al starii de vegetatie la culturile aflate in perimetrul irigabil, aceasta datorita faptului ca am putut sa conectam statiile de pompare la sursele de apa si sa le tinem in stare de functionare, pana cand sursa disparut. Spun ca pana cand sursa disparut pentru ca in Olt, in Dolj si in Teleorman si de joi s-a oprit si statia de la Braila IM Gheorghiu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

