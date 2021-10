În Paris: Senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș a participat la o conferință privind diversitatea, incluziunea și combaterea discriminării pe criterii de rasă Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, a participat la Paris la o Conferința parlamentara a APCE privind diversitatea, incluziunea și combaterea discriminarii pe criterii de rasa și a intoleranței in Europa. Parlamentarul spune ca e rolul politicienilor sa gaseasca soluții pentru rezolvarea acestei probleme care a devenit o urgența la nivelul Europei ”Am participat la Conferința parlamentara a APCE privind diversitatea, incluziunea și combaterea discriminarii pe criterii de rasa și a intoleranței in Europa, desfașurata zilele acestea la Paris. In cadrul Conferinței au fost abordate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

