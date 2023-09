In parc sau la cafea in timpul orelor de curs!

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident incredibil a avut loc la un liceu din Cluj-Napoca, in care telefonul unui elev a explodat in mod neașteptat, generand momente de panica in randul elevilor și al cadrelor didactice. Scenele tensionate au fost filmate de un alt elev și au ajuns imediat virale. Pericolul uriaș din buzunarele…

- In conformitate cu Planul Național Cadru de Acțiune pentru Siguranța Școlara pentru cresterea gradului de siguranta in institutiile de invatamant, odata cu inceperea anului scolar 2023-2024, Jandarmeria Bistrița-Nasaud va intensifica masurile de ordine publica asigurate in zona unitatilor scolare și…

- Miniștrii liberali Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Ligia Deca, ministrul Educației, Adrian Ioan Vestea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Raluca Turcan, ministrul Culturii, au lansat Planul Național de Acțiune privind Siguranța Școlara.

- ”In primul rand, trebuie sa spunem un lucru care trebuie transmis tuturor: noi excludem testarea de masa a tuturor elevilor. Acest lucru iese din discutie din punctul de vedere al Ministerului Sanatatii si sunt convins ca si din punctul de vedere al celorlalti colegi. Testarea trebuie sa fie facuta…

- Marți a fost semnat Planul Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlara, la sediul MAI, pentru creșterea siguranței elevilor și cadrelor didactice din unitațile de invațamant, la nivel național.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila exclude ipoteza testarii de masa in randul elevilor pentru depistarea acelora care consuma substante stupefiante, sustinand ca, in opinia reprezentantilor ministerului, ”acest lucru iese din discutie”. Conform ministrului, testarea trebuie facuta numai cu acordul…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor de curs. Elevii le vor folosi doar in zone strict autorizate din incinta școlii, iar profesorii vor putea confisca smartphone-urile celor care nu se conformeaza. Citește și: Barbatul care a incercat sa salveze de la inec un copil și tatal sau, in Eforie Nord, a…

