În paradisul hawaiian s-a dezlănţuit IADUL: "Plecaţi ACUM!" Situatia s-a agravat peste noapte, cand ionsula a fost lovita si de un cutremur de magnitudine 4,4, existand si temeri ca s-ar putea produce un tsunami. Apararea Civila a dat insa asigurari ca nu exista pericol de tsunami in Hawaii. Vezi si Zeci de case distruse de lava care a patruns pe strazile din Hawaii IMAGINI TERIFIANTE Autoritatile i-a asigurat pe locuitori sa isi ia masuri de precautie, in special in gospodariile lor unde ar trebui sa verifice conexiunile la retele de gaz, la conductele de apa si la electricitate, mai ales ca ar fi posibile eventuale replici seismice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai mancat recent din acest loc, ar fi bine sa mergi la doctor • Peste 60 de ieseni au ajuns la spital dupa ce au mancat la acest fast-food • Situatia inregistrata este alarmanta, iar medicii se asteapta ca numarul pacientilor sa creasca in urmatoarele ore • Autoritatile au luat masuri dupa sesizarile…

- Un urias nor de cenusa vulcanica s-a format marti deasupra vulcanului Kilauea din Hawaii, determinand autoritatile locale sa emita o alerta rosie pentru industria aviatica, in virtutea probabilitatii ridicate de eruptie, informeaza AFP, scrie agerpres.ro. Acest nivel de alerta "inseamna pericol…

- Edilul comunei Bolboși, Gheorghe Bilea, se chinuieste de doi ani sa gaseasca o firma care sa rezolve problemele grave de cadastru din localitate. Autoritațile locale sunt nevoite sa reia procedurile pentru emiterea titlurilor de proprietate dupa ce au constatat ceva incredibil. 2000…

- Situația lacului din comuna Suhaia este departe de a fi rezolvata. Autoritațile incearca de aproape o saptamana sa impiedice ca debitul mare de apa sa rupa digurile lacului prin deversari controlate.

- Locuitorilor din Cernavoda le fuge pamantul de sub picioare la propriu. Doua strazi din oras s-au surpat dupa ce zapezile cazute la inceput de martie s-au topit si s-au infiltrat in pamant. Situatia este atat de grava, incat cateva case risca acum sa se darame. Autoritatile ridica din umeri si spun…

- Situația medicilor din Romania este una dureroasa! Mulți dintre aceștia au ales calea strainatații, in timp ce doctorii ramași in țara se lupta cu sistemul medical. 3.500 de medici pleaca, anual, din Romania. Toti cauta in strainatate aceleasi lucruri: condiții de lucru moderne pentru a și trata…

- ♦ Romania va trece in urmatorii ani printr-un proces de consolidare la finalul caruia pe piata de telecom vor fi mai putine companii, dar mai mari, capabile sa ofere si servicii fixe si mobile ♦ Autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa-si relaxeze politica de reglementare si sa permita aceasta evolutie…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…