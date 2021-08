Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Slobozia a decis alocarea a 1,3 milioane de lei «pentru lucrari de reparații și achiziții de mobilier școlar». Banii vor fi utilizați de catre unitațile școlare din Slobozia care au solicitat aceste fonduri. Lucrarile de reparații sunt in curs, iar oficialii gradinițelor și școlilor…

- Potrivit agroinfo, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) primește bani la rectificarea bugetara pentru plata despagubirilor catre crescatorii de animale care au suferit pierderi cauzate de pesta porcina africana, anunța proiectul Ordonantei cu privire la…

- Bugetul pentru 2021 in cadrul procesului de bugetare participativa este de 2 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului General a Municipiului Bucuresti (CGMB) de luni, informeaza Agerpres. Hotararea ce a trecut cu 31 de voturi "pentru", 19 abtineri si…

- Crescatorii de bovine vor beneficia in acest an de o schema de ajutor de stat, in valoare de peste 225,5 milioane de lei, pentru sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, masura fiind aprobata joi de Executiv, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a declarat astazi ca Evaluarea Naționala incepe cu ”cifra dezastru a zilei” și anume 16.500. El a explicat ca este vorba de 16.500 de elevi de clasa a VIII-a care nici macar nu s-au inscris la Evaluarea Naționala, pentru ca Guvernul, incapabil sa le asigure dreptul…

- Pandemia a afectat financiar foarte mulți romani, dar exista și excepții. Incasarile lui Gigi Becali au crescut considerabil in aceasta perioada. A avut și 12 milioane de euro cash din terenuri vandute anul trecut, potrivit Antena 3. ”Pentru mine nu a fost nicio perioada grea, a fost chiar…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si directorul de tara pentru Romania al Bancii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, au semnat la Bucuresti acordul de imprumut aferent finantarii aditionale, in valoare de 150 milioane de euro, destinata sustinerii proiectului privind reforma sectorului sanitar…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a decis duminica modificarea scenariilor de funcționare pentru unitați de invațamant din Alba Iulia și Ocna Mureș. Acestea trec din scenariul galben in cel verde, astfel ca toți elevii vor merge la școala. HOTARAREA nr. 166 din 30.05.2021 privind modificarea…