În pandemie bogații devin și mai bogați, sărăcii și mai săraci Anul 2021 a fost un an bun pentru multimiliardari. Creșterea cotaților la bursa a marilor companii, marirea prețurilor la marfuri, de la conace, la monedele cripto, au sporit averile celor mai bogați 500 de oameni din lume cu peste un trilion de dolari, chiar daca pandemia de Covid-19 a zguduit globul pentru al doilea an consecutiv, noteaza Bloomberg . Banca Mondiala vorbește despre saracirea a peste cinci sute de milioane de ființe ale planetei. Pentru prima data in anul 2021, zece cei mai avuți oameni ai lumii au depașit 100 de miliarde de dolari. Daca la mijlocul anilor 1990, averea insumata… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Elon Musk se ridica acum la 323 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% in doua zile, relateaza Business Insider, ciat de HotNews.ro.In urma acestei scaderi masive a prețului acțiunilor Tesla, Elon…

- Este doar miercuri dar CEO-ul Tesla Elon Musk a pierdut deja 50 de miliarde de dolari saptamâna aceasta dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% în doua zile, relateaza Business Insider.Pierderile masive vin dupa o serie de știri despre producatorul auto, una dintre acestea…

- Averea lui Elon Musk a ajuns la 220 de miliarde de dolari dupa ce a crescut cu 50 de miliarde de dolari anul acesta, cea mai semnificativa imbogatire. Fondatorul Tesla a fost declarat deja cel mai bogat om din lume, in fata principalului sau rival de proiecte si de afaceri, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de actiuni de catre investitori, anuntata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Cresterea il plaseaza…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de acțiuni de catre investitori, anunțata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC, scrie Mediafax.…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- El era prezent anual in acest clasament incepand din 1996, cu averea sa in domeniul imobiliar. Trump a pierdut aproape 600 de milioane de dolari de la inceputul pandemiei covid-19. Averea sa – estimata la 2,5 miliarde de dolari – nu-i mai permite accesul in clasamentul Forbes 400, din care fac parte…