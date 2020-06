Stiri pe aceeasi tema

- Patru români, printre care un bebeluș de zece luni și o fetița în vârsta de zece ani, au murit într-un cumplit accident produs pe autostrada A1, între Arezzo și Monte San Savino, în Italia. Tragedia s-a produs, astazi, în jurul orei 14.00, în…

- Horațiu Moldovan, a prezentat miercuri, la Antena 3, un tabel al mortalitații din luna martie pentru anii 2017-2020, in care se poate observa ca mortalitatea pentru anul in curs este mai mica sau egala cu ceilalți ani.”Este un tabel preliminar asupra mortalitații generale din Romania. Luna…

- Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2020 a fost de 22.591, cu 892 decese mai multe decat in luna februarie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in aceeasi perioada, a fost de 83, in scadere cu 19 decese fata de luna februarie 2020, anunta un comunicat al Institutului…

- Cei 22.591 de romani care au murit in martie anul acesta sunt cei mai puțini din ultimul deceniu, excepție facand doar, la diferența de cateva cazuri, martie 2017.Institutul Național de Statistica a facut publice astazi cifrele deceselor pe lunile februarie și martie. Fața de luna februarie, in martie…

- Inca 12 romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - opt in Italia, doi in Franta si doi in Marea Britanie - iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii din cauza COVID-19 a ajuns la 87, informeaza, marti, Grupul de...

- Inca cinci romani au murit din cauza coronavirusului, bilanțul de vineri seara fiind de 270 de cazuri, potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Doua dintre cazuri, de la Brașov, au fost internați in salon cu un caz confirmat, au luat virusul și au murit. Potrivit GCS, un barbat de…

- Joi seara au fost confirmate inca patru decese in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus, ducand bilantul total al victimelor in tara noastra la 22. Este vorba de trei barbati cu varstele de 56, 49 si 45 de ani, si o femeie de 70 de ani.

- La nivelul populației generale, grupa de sange de tip O (34%) este mai frecventa decat cea de tip A (32%). La nivel statistic, distributia normala a grupei de sange la cetatenii din Wuhan este urmatoarea: 34% dintre oameni au grupa 0 si 32% grupa A (II). Cand vine vorba despre oamenii infectati cu noul…