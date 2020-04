În pandemie, Amazon angajează 75.000 de oameni Amazon va angaja inca 75.000 pentru a rezolva cererea crescuta din cauza crizei coronavirusului. Amazon a angajat deja peste 100.000 de persoane in ultimele patru saptamani ca urmare a creșterii cererii din cauza pandemiei globale de coronavirus, dar cauta sa adauge inca 75.000 de lucratori in SUA, atat pe poziții full-time, cat și pe timp parțial. Compania a dezvaluit eforturile de angajare extinse intr-o postare pe luni, in care a anunțat, de asemenea, ca va crește si salariile pana la peste 500 de milioane de dolari. Compania spune ca spera ca eforturile sale de angajare pot contribui la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

- ​Autoritațile japoneze, la nivel de prefectura și municipii, vor sa angajeze persoane care și-au pierdut locurile de munca din cauza efectelor coronavirusului, scrie agenția Jiji Press.Aceasta inițiativa funcționeaza ca masura de ajutor pentru persoanele fara locuri de munca, cât și pentru…

- Retailerul online Amazon, care detine depozite în mai toata lumea, a anuntat ca îi va concedia pe angajatii care încalca întentionat regulile de distantare sociala la locul de munca. La rândul lor, angajatii se plâng ca firma nu le ofera conditiile necesare de…

- Gigantul de retail Amazon angajeaza 100.000 de persoane, ca urmare a creșterii masive a cumparaturilor online, și crește salarii Amazon va angaja 100.000 de persoane in SUA pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile…

- Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in depozite, centrele de distributie si pentru furnizarea la domiciliu a cumparaturilor. Totodata, gigantul din comertul electronic va majora salariile angajatilor din depozite si distributie cu 2 dolari/ora in SUA, 2 euro/ora in Europa si 2 lire/ora…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a anuntat ca este blocat in Statele Unite ale Americii, unde a zburat pentru a participa la un eveniment. „Dupa un zbor de 9 ore, cand am aterizat la Washington, presedintele Trump tocmai anunta instituirea starii de urgenta”, a precizat Tomac.

- Din cauza epidemiei de coronavirus nici companiile care ofera servicii de livrare a mancarii acasa nu mai vin in contact direct cu clienții. Takeaway.com va lasa comanda la ușa clientului. Aceasta masura va fi aplicata in toata Europa, au anuntat reprezentantii platformei de comenzi online, scrie Hotnews.ro„Actualele…