În Ostroveni, un nou loc de distracție… 8 total views …pentru copii și adulți. In municipiul Ramnicu Valcea s-au finalizat lucrarile la cel de-al doilea parc realizat cu fonduri europene, primul fiind Parcul Știrbei Voda, finalizat in urma cu un an. In aproximativ o luna, administrația locala promite inaugurarea unei a treia astfel de facilitați de agrement, aflata in stadiu final de execuție, in zona lacurilor de langa barajul din nordul Ramnicului. Contractul de finanțare pentru acest proiect implementat in cadrul POR 2014 – 2020 a fost semnat in iunie 2020, cu un buget de 1.775.365,17 lei, din care bugetul local a suportat 2%, diferența… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

- Miercuri, 22 februarie, Parcul Ostroveni – amplasat pe faleza Oltului in zona blocurilor ANL – a fost inaugurat in prezența a zeci de copii și a mai multor locuitori ai cartierului din sudul Ramnicului. Este cel de-al doilea parc realizat cu fonduri europene in municipiu, dupa Parcul Știrbei Voda, finalizat…

