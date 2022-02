Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat pozitiv vineri, 11 februarie, proiectul de lege inaintat de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), a declarat președintele CSM, Bogdan Mateescu, pentru Libertatea.„S-a…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu (PNL), a declarat joi, la Antena 3, despre tensiunile sociale aparute in Bolintin-Vale (Giurgiu) dupa un localnic a fost omorat cu pietre, ca daca nu se aplica legea, atunci nu mai exista suveranitate in acel loc. „Ca idee generala, vreau sa subliniez ca…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, i-a transmis, joi, procurorului general Gabriela Scutea, sa previna, descopere și sa investigheze orice tip de activitate infracționala ce ar putea fi desfașurata in contextul crizei energiei și a fenomenului asociat de majorare a facturilor la energie, cum ar fi…

- Salariile magistraților vor crește din nou, dupa ce a fost majorat de la 465 la 605 lei indicele in baza caruia se calculeaza acestea. Astfel, vor cește și pensiile speciale, pentru ca acestea sunt raportate la drepturile salariale aflate in plata. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, cel care a…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) va fi desfiintata pana la sfarsitul lunii martie si a precizat ca aceasta unitate de parchet nu va fi inlocuita de o structura asemanatoare, respectiv „SIIJ 2.0”.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca Guvernul a aprobat Strategia Nationala Anticoruptie. „Este un raspuns ferm pe care Guvernul Romaniei il da in combaterea coruptiei, un mesaj politic si un angajament politic de a combate acest fenomen”, a transmis ministrul. „Guvernul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, dupa o discutie online cu reprezentantii Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ca a fost analizata situatia intarzierilor inregistrate in 2021 in realizarea obiectivelor MCV, in special desfiintarea SIIJ si adoptarea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu (PNL), a vorbit, la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, despre functionarea justitiei in perioada adoptarii masurilor de urgenta. "Pandemia a adus cu sine o provocare serioasa pe taramul dreptului, legiferarii si justitiei,…