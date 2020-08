Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban „a transformat guvernul in sediu de partid” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și primarul general al capitalei, Gabriela Firea, au criticat astazi faptul ca negocierile dintre PNL și USR PLUS privind stabilirea candidaților la alegerile locale…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a reacționat, pe Facebook, fața de acordul la care au ajuns PNL și USR-PLUS cu privire la candidaturile comune pentru București, susținând ca acesta reprezinta o ”tranzacție politica murdara”. Firea s-a legat de faptul ca acordul…

