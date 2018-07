Stiri pe aceeasi tema

- • proiectul se afla in dezbatere publica si urmeaza sa fie adoptat Anul trecut, in urma discutiilor cu cetatenii, in teritoriu, deputatul Dumitru Lovin a inceput o corespondenta cu mai multe ministere care ar putea rezolva o problema extrem de importanta, cu care se confrunta mii sau poate chiar zeci…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a ajuns la sediul Prefecturii Constanta, unde vor fi prezentate investitiile din domeniul de activitate al Ministerului Apelor si Padurilor, precum si a stadiului proiectelor de investitii destinate reducerii eroziunii costiere in Faza II, etapa 1 si 2, care…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes va ajunge maine sediul Prefecturii Constanta, unde vor fi prezentate investitiile din domeniul de activitate al Ministerului Apelor si Padurilor, precum si a stadiului proiectelor de investitii destinate reducerii eroziunii costiere in Faza II, etapa 1 si 2,…

- Astazi a avut loc, in cadrul Ministerului Apelor și Padurilor, ședința Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgența generata de emiterea Avertizarii hidrologice nr.30 din data de 12 iunie 2018, cod galben și cod portocaliu. Aceasta vizeaza scurgeri importante de pe ...

- Forțe și mijloace impresionante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apelor si Padurilor, Ministerului Mediului, Ministerului Cercetarii si Inovarii, Ministerului Sanatații, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, societați private și ONG-uri participa…

- Marea problema a PSD-ALDE este lipsa de viziune in actul guvernarii. Majorarea bugetului de cheltuieli creaza un deficit urias prin nesustinerea politicii de crestere a veniturilor. Parghia corecta, sanatoasa, o reprezinta incurajarea investitiilor. Cele doua partide au castigat alegerile pe un program…

- Ministrul Apelor si Padurilor, senatorul PSD Ioan Denes, a afirmat joi, la o conferinta organizata de Coalitia pentru familie, ca "institutia numita familie" este formata "dintr-un tata-barbat si o...

- O delegație din partea Ministerului Apelor și Padurilor, condusa de subsecretarul de stat Dan Deleanu, consilierul ministrului, Ciprian Musca, și directorul general pentru paduri, Ilie Mihalache, a fost prezenta, joi, la Direcția Silvica Suceava, pentru discuții referitoare la organizarea Reuniunii…