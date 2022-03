Stiri pe aceeasi tema

- Președintele administrației militare regionale Harkov, Oleg Sinegubov, a spus ca 600 de cladiri rezidențiale au fost distruse in oraș, in timpul razboiului, fara a ține cont de numarul de cladiri administrative situate in centrul istoric. Totodata, el a adaugat ca bombardamentele continua și mai mulți…

- Explozii puternice au fost raportate vineri dimineața in trei orașe din Ucraina: Luțk, Ivano-Frankivsk și Dnipro. Atacurile asupra unor zone civile vin dupa ce autoritațile din orașul port Mariupol au raportat ca peste 1300 de civili din acest oraș și-au pierdut viața in atacuri, iar de o saptamana,…

- Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov toata ziua de marți, inclusiv in primele ore ale dimineții de miercuri. Mai multe zone rezidențiale au fost bombardate, facand victime in randul civililor. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in urma bombardamentelor…

- Ca urmare a bombardarii de catre fortele ruse a orasului ucrainean Herson, obuzele au lovit doua cladiri rezidentiale cu noua etaje, transmite publicatia ucraineana Unian. Incendiul provocat a fost lichidat, exista cel putin patru raniti. Ocupants shelling residential buildings in #Kherson pic.twitter.com/kgu8x5kCin—…

- In luna ianuarie 2022, s-au eliberat 2550 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 0,3%, fata de luna ianuarie 2021, potrivit INS. Ianuarie 2022 comparativ cu ianuarie 2021 In luna ianuarie 2022 s-au eliberat 2550 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (-0,3%),…

- Deși nu sunt foarte multe informații in acest sens, se știe insa ca este vorba despre trei cladiri cu cinci etaje ce au fost distruse de un atac cu racheta in urma cu aproximativ trei ore, potrivit paginii de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, relateaza G4Media.ro.O purtatoare de…

- In primele 11 luni ale anului 2021 au fost eliberate 47.276 autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale, in creștere cu 25,1 la suta fața de perioada corespunzatoare a anului precedent, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica (INS). In luna noiembrie 2021 s-au eliberat…

- Investitiile nete concretizate in lucrari de constructii noi au insumat, in primele noua luni ale acestui an, 47,063 miliarde lei, reprezentand 59,7% din totalul investitiilor realizate in economia nationala, fata de 56,2% in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul…