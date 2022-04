Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9 aprilie – 7 iunie 2022, pescuitul este interzis in toate habitatele piscicole naturale, masura fiind valabila inclusiv in județul Salaj, potrivit unui ordin al Ministerului Agriculturii. Anunțul a fost facut de oficialii Clubului Pescarilor Salaj care atrag atenția ca perioada de prohibiție…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) a anunțat, joi, incheierea sezonului de incalzire 2021 - 2022 incepand de joi, avand in vedere temperaturile din ultima perioada.Incepand cu data de 31 martie 2022 sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire…

- Anuntul privind acordarea ajutorului de stat a fost facut sambata dupa amiaza de catre purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Acesta a precizat ca prin Ordonanta de Urgenta se instituie cadrul legal de acordare un ajutor de stat catre CFR Calatori SA , in cuantum de 43 de milioane de euro,…

- Ungaria a decis sa revoce o masura anuntata anterior Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Ungaria a decis sa revoce masura anuntata anterior prin care cetatenii ucraineni fara pasapoarte biometrice nu puteau intra în aceasta tara. Anuntul a fost facut cu putin timp în…

- Refugiații din Ucraina au dreptul sa intre in Republica Moldova cu animalele de companie, fara a prezenta certificatele sanitare veterinare sau pașapoartele pentru animalele de companie. Anunțul a fost facut de autoritațile de la Chișinau. Masura vine dupa ce in urma unei decizii a CSE a fost facilitat…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg."Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival…

- Dupa ce industria HoReCa a fost una dintre cele mai afectate in pandemie, deși turismul este o sursa buna de atras bani la buget, premierul cauta soluții atat pentru antreprenori, cat și pentru turism. Masuri luate pentru salvarea HoReCa Premierul a anunțat ca una dintre primele masuri luate este aceea…

- Decizia șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului, masura la care s-a recurs dupa accidentul in care a fost implicata o mașina de Poliție și care a dus la decesul unei adolescente, starnește nemulțumirea sindicaliștilor de la Europol. Aceștia susțin ca este o decizie aberanta, evidențiaza…